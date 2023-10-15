Защитник Барселоны может перейти в МЛС

Сержи Роберто осознает свое положение в клубе.

Защитник каталонской Барселоны Сержи Роберто близок к уходу из клуба.

Как сообщает издание Mundo Deportivo, испанец понимает, что на него не рассчитывают и готов сменить команду. Сержи может оказаться в одном из клубов МЛС.

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В текущем сезоне на счету Роберто 6 матчей, в которых он провел 224 минуты и забил один гол.

Отметим, что контракт футболиста с "сине-гранатовыми" истекает в конце этого сезона.

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