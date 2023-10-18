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Вице-мэр Марселя призвала лишить Бензема Золотого Мяча и гражданства Франции

Валери Буайе считает, что Карим заслуживает санкции, если подтвердится его связь с организацией Братья-мусульмане.
Сегодня, 18:32
Карим Бензема / Getty Images
Карим Бензема / Getty Images

Вице-мэр Марселя Валери Буайе отреагировала на слова министра внутренних дел Франции Жеральда Данмена, заявившего, что Бензема связан с террористической организацией Братья-мусульмане.

По словам Буае, если информация подтвердится, то Карима необходимо лишить регалий и отобрать у него гражданство.

"Если слова министра внутренних дел правдивы, мы должны рассмотреть санкции против Карима Бензема. Для начала, символической санкцией было бы лишение его Золотого мяча.

Кроме того, мы должны потребовать лишения его гражданства. Мы не можем принять, что всемирно известный француз с двойным гражданством может позорить и даже предавать нашу страну таким образом", - заявила чиновница.

Напомним, ранее Бензему обвинили в том, что он стал агентом пропаганды ХАМАС.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: франция Карим Бензема

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