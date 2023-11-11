Чемпионат мира по футболу U-17: расписание и результаты матчей
ISPORT представляет результаты матчей мундиаля среди семнадцатилетних.
В Индонезии с 10 ноября по 2 декабря пройдет чемпионат мира среди команд в возрасте до 17 лет. Участие в турнире принимают 24 юниорских сборных.
К сожалению, украинская сборная на этот турнир не прошла.
Расписание матчей ЧМ-2023 U-17
1-й тур
- Мали – Узбекистан 3:0
- Панама - Марокко 0:2
- Испания – Канада 2:0
- Индонезия – Эквадор 1:1
- Новая Каледония – Англия 0:10
- Япония – Польша 1:0
- 11.11, 14:00 Аргентина – Сенегал
- 11.11, 14:00 Бразилия – Иран
- 12.11, 11:00 Венесуэла – Новая Зеландия
- 12.11, 11:00 Франция – Буркина-Фасо
- 12.11, 14:00 Мексика – Германия
- 12.11, 14:00 Южная Корея – США
2-й тур
- 13.11, 11:00 Испания – Мали
- 13.11, 11:00 Марокко – Эквадор
- 13.11, 14:00 Индонезия – Панама
- 13.11, 14:00 Узбекистан – Канада
- 14.11, 11:00 Бразилия – Новая Каледония
- 14.11, 11:00 Сенегал – Польша
- 14.11, 14:00 Англия – Иран
- 14.11, 14:00 Япония – Аргентина
- 15.11, 11:00 Мексика – Венесуэла
- 15.11, 11:00 США - Буркина-Фасо
- 15.11, 14:00 Новая Зеландия – Германия
- 15.11, 14:00 Франция – Южная Корея
3-й тур
- 16.11, 11:00 Канада – Мали
- 16.11, 11:00 Узбекистан – Испания
- 16.11, 14:00 Эквадор – Панама
- 16.11, 14:00 Марокко – Индонезия
- 17.11, 11:00 Польша – Аргентина
- 17.11, 11:00 Сенегал – Япония
- 17.11, 14:00 Англия – Бразилия
- 17.11, 14:00 Иран – Новая Каледония
- 18.11, 11:00 Германия – Венесуэла
- 18.11, 11:00 Новая Зеландия – Мексика
- 18.11, 14:00 Буркина-Фасо – Южная Корея
- 18.11, 14:00 США – Франция
1/8 финала
- матчи состоятся 21 и 22 ноября
1/4 финала
- матчи пройдут 24 и 25 ноября
1/2 финала
- матчи пройдут 28 ноября
Матч за третье место
- 01.12, 14:00
Финал
- 02.12, 14:00
В Украине трансляцию матчей чемпионата мира 2023 года среди 17-летних проводит Общественное.
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