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Чемпионат мира по футболу U-17: расписание и результаты матчей

ISPORT представляет результаты матчей мундиаля среди семнадцатилетних.
Сегодня, 14:57
Официальный мяч чемпионата мира / Getty Images
Официальный мяч чемпионата мира / Getty Images

В Индонезии с 10 ноября по 2 декабря пройдет чемпионат мира среди команд в возрасте до 17 лет. Участие в турнире принимают 24 юниорских сборных.

К сожалению, украинская сборная на этот турнир не прошла.

Расписание матчей ЧМ-2023 U-17

1-й тур

  • Мали – Узбекистан 3:0
  • Панама - Марокко 0:2
  • Испания – Канада 2:0
  • Индонезия – Эквадор 1:1
  • Новая Каледония – Англия 0:10
  • Япония – Польша 1:0
  • 11.11, 14:00 Аргентина – Сенегал
  • 11.11, 14:00 Бразилия – Иран
  • 12.11, 11:00 Венесуэла – Новая Зеландия
  • 12.11, 11:00 Франция – Буркина-Фасо
  • 12.11, 14:00 Мексика – Германия
  • 12.11, 14:00 Южная Корея – США

2-й тур

  • 13.11, 11:00 Испания – Мали
  • 13.11, 11:00 Марокко – Эквадор
  • 13.11, 14:00 Индонезия – Панама
  • 13.11, 14:00 Узбекистан – Канада
  • 14.11, 11:00 Бразилия – Новая Каледония
  • 14.11, 11:00 Сенегал – Польша
  • 14.11, 14:00 Англия – Иран
  • 14.11, 14:00 Япония – Аргентина
  • 15.11, 11:00 Мексика – Венесуэла
  • 15.11, 11:00 США - Буркина-Фасо
  • 15.11, 14:00 Новая Зеландия – Германия
  • 15.11, 14:00 Франция – Южная Корея

3-й тур

  • 16.11, 11:00 Канада – Мали
  • 16.11, 11:00 Узбекистан – Испания
  • 16.11, 14:00 Эквадор – Панама
  • 16.11, 14:00 Марокко – Индонезия
  • 17.11, 11:00 Польша – Аргентина
  • 17.11, 11:00 Сенегал – Япония
  • 17.11, 14:00 Англия – Бразилия
  • 17.11, 14:00 Иран – Новая Каледония
  • 18.11, 11:00 Германия – Венесуэла
  • 18.11, 11:00 Новая Зеландия – Мексика
  • 18.11, 14:00 Буркина-Фасо – Южная Корея
  • 18.11, 14:00 США – Франция

1/8 финала

  • матчи состоятся 21 и 22 ноября

1/4 финала

  • матчи пройдут 24 и 25 ноября

1/2 финала

  • матчи пройдут 28 ноября

Матч за третье место

  • 01.12, 14:00

Финал

  • 02.12, 14:00

В Украине трансляцию матчей чемпионата мира 2023 года среди 17-летних проводит Общественное.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: чемпионат мира

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