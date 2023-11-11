Чемпионат мира по футболу U-17: расписание и результаты матчей

В Индонезии с 10 ноября по 2 декабря пройдет чемпионат мира среди команд в возрасте до 17 лет. Участие в турнире принимают 24 юниорских сборных.

К сожалению, украинская сборная на этот турнир не прошла.

Расписание матчей ЧМ-2023 U-17

1-й тур

Мали – Узбекистан 3:0

– Узбекистан 3:0 Панама - Марокко 0:2

0:2 Испания – Канада 2:0

– Канада 2:0 Индонезия – Эквадор 1:1

Новая Каледония – Англия 0:10

0:10 Япония – Польша 1:0

– Польша 1:0 11.11, 14:00 Аргентина – Сенегал

11.11, 14:00 Бразилия – Иран

12.11, 11:00 Венесуэла – Новая Зеландия

12.11, 11:00 Франция – Буркина-Фасо

12.11, 14:00 Мексика – Германия

12.11, 14:00 Южная Корея – США

2-й тур

13.11, 11:00 Испания – Мали

13.11, 11:00 Марокко – Эквадор

13.11, 14:00 Индонезия – Панама

13.11, 14:00 Узбекистан – Канада

14.11, 11:00 Бразилия – Новая Каледония

14.11, 11:00 Сенегал – Польша

14.11, 14:00 Англия – Иран

14.11, 14:00 Япония – Аргентина

15.11, 11:00 Мексика – Венесуэла

15.11, 11:00 США - Буркина-Фасо

15.11, 14:00 Новая Зеландия – Германия

15.11, 14:00 Франция – Южная Корея

3-й тур

16.11, 11:00 Канада – Мали

16.11, 11:00 Узбекистан – Испания

16.11, 14:00 Эквадор – Панама

16.11, 14:00 Марокко – Индонезия

17.11, 11:00 Польша – Аргентина

17.11, 11:00 Сенегал – Япония

17.11, 14:00 Англия – Бразилия

17.11, 14:00 Иран – Новая Каледония

18.11, 11:00 Германия – Венесуэла

18.11, 11:00 Новая Зеландия – Мексика

18.11, 14:00 Буркина-Фасо – Южная Корея

18.11, 14:00 США – Франция

1/8 финала

матчи состоятся 21 и 22 ноября

1/4 финала

матчи пройдут 24 и 25 ноября

1/2 финала

матчи пройдут 28 ноября

Матч за третье место

01.12, 14:00

Финал

02.12, 14:00

В Украине трансляцию матчей чемпионата мира 2023 года среди 17-летних проводит Общественное.

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