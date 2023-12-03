Цинциннати - Коламбус Крю 2:2 (после д.в. 2:3): обзор матча и результат игры 03.12.2023

Минувшей ночью состоялся финальный поединок Восточной конференции МЛС за право выйти в Финал плей-офф, в котором сошлись Цинциннати и Коламбус Крю с Евгением Чеберко, оставшимся на скамейке запасных.

По итогам первого тайма все шло к тому, что команда украинца прекратит борьбу за трофей, так как соперник забил два безответных мяча.

Однако ситуация начала меняться во втором тайме, когда на 75-й минуте гости отыграли один мяч благодаря автоголу. А за четыре минуты до конца встречи Диего Росси восстановил паритет, переведя матч в дополнительное время.

Там-то все и решилось. С первых же минут первого экстра-тайма на поле вышел Чеберко, а на 115-й минуте Коламбус вырвал победу за счет гола Кристиана Рамиреса.

A GOAL FOR COLUMBUUUUUUS pic.twitter.com/KzS7hLc03B — The Crew (@ColumbusCrew) December 3, 2023

В финале Колмабус Крю встретится с Лос-Анджелесом, который в своем полуфинале обыграл Хьюстон (2:0). Финал состоится 9 декабря в 23:00 по киевскому времени.

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Статистика матча Цинциннати - Коламбус Крю полуфинала плей-офф МЛС

Цинциннати - Коламбус Крю 2:2 (после д.в. 2:3)

Голы: Васкес, 14, Акоста, 45+3 - Пауэлл, 75 (аг.), Росси, 86, Рамирес, 115.

Ожидаемые голы (xG): 0,85 - 2,64

Владение мячом: 37% - 63%

Удары: 11 - 26

Удары в створ: 6 - 8

Фолы: 25 - 14

Цинциннати: Челентано - Пауэлл, Москера, Мерфи - Ариас (Геддис, 65), Кубо (Нвободо, 85), Морено (Ангуло, 106), Барреаль, Акоста - Васкес (Сантос, 106), Бупендза (Баджи, 73).

Коламбус Крю: Шульте - Морейра, Камачо (Чеберко, 91), Амундсен - Фарси (Грессель, 65), Нагбе, Моррис (Рамирес, 65), Ебоа (Завадзки, 76) - Мецан (Молино, 111), Кучо, Росси.

Предупреждения: Акоста, Баджи - Морейра.

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