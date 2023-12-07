Кьеллини - о Финале плей-офф МЛС: Не знаю, завершу ли карьеру, но в будущем вижу себя в Ювентусе
Известный итальянский защитник Джорджо Кьеллини готовится к Финалу плей-офф МЛС, где его Лос-Анджелес встретится с Колмабус Крю, в составе которого выступает Евгений Чеберко.
За несколько дней да матча 39-летний центрбек ответил на вопрос о потенциальном завершении карьеры.
"Если честно, я не знаю. Я должен понять планы своей семьи. Но в Лос-Анджелесе я останусь до июня", - цитирует футболиста Джанлука Ди Марцио.
"Я вижу Ювентус в своем будущем. Я не знаю, в какой позиции, но это место, где я провел почти половину своей жизни. Я до сих пор очень привязан к нему, я очень рад, что клуб проводит хороший сезон".
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"Не могу дождаться, чтобы вернуться на стадион во время рождественских праздников. Но я никуда не тороплюсь, наслаждаюсь жизнью здесь со своей семьей".
Финал плей-офф МЛС между Лос-Анджелесом и Коламбусом состоится в субботу, 9 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по киевскому времени.
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