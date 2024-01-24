В сборной Камеруна снова скандал с участием Онана

На этот раз вратарь поссорился с Это'о.

Андре Онана снова оказался в центре скандала, пишет Metro.

Голкипер МЮ поссорился с Смауэлем Это'о после того, как главный тренер решил оставить Андре на лавке запасных на матч с Гамбией.

Напомним, что в предыдущем туре Онана пропустил три мяча от Сенегала, сделав 0% сейвов. Решение Ригобера Сонга о замене Андре можно понять, но кипер остался очень недоволен.

Пока неизвестно, какие последствия будет иметь очередная ссора камерунца с футбольным руководством своей страны. В 2022 году после подобного Онана заявил о завершении международной карьеры, но в итоге вернулся в сборную.

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