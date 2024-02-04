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Интер Майами освистали в Гонконге

Болельщики остались недовольны отсутствием Месси.
Сегодня, 16:21
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Интер Майами был освистан во время матча со сборной звезд Гонконга, сообщает France 24.

Поединок состоялся утром 4 февраля в Гонконге, американская команда добыла разгромную победу, но болельщики остались недовольны увиденным.

Дело в том, что фанаты заплатили около 125 долларов за билеты в надежде увидеть Лионеля Месси. А аргентинец даже не попал в заявку, но провел матч на лавке запасных.

Болельщики сначала освистывали команду, а во втором тайме и вовсе начали скандировать "Мы хотим Месси".

А после матча Дэвид Бекхэм попробовал исправить ситуацию, поблагодарив фанатов за поддержку, но тоже был освистан.

Ранее также сообщалось, что экс-игрок Арсенала попросил футбольний мир привлечь внимание к проблемам экологии.

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