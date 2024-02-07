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Самым лучшим образом: Роналду показал, как отпраздновал свой день рождения

Португалец провел время с семьей.
Сегодня, 10:10
Криштиану Роналду с семьей / instagram.com/cristiano
Криштиану Роналду с семьей / instagram.com/cristiano

В понедельник, 5 февраля, свой день рождения отпраздновал легенда футбола Криштиану Роналду. Его исполнилось 39 лет.

Португалец опубликовал пост в Instagram, в котором рассказал, как отпраздновал.

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Роналду провел время в кругу своей возлюбленной Джорджины Родригес и своих детей.

"Благодарен провести свой 39-й день рождения наилучшим образом: с моей семьей и снова на тренировочной площадке. Спасибо всем за теплые сообщения!", - отметил Роналду.

"Мы любим тебя", - написала в комментариях Джорджина.

Ранее сообщалось, что Гризманн отправил свою футболку бойфренду известной певицы.

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