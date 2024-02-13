Сын бывшего игрока Реала станет одноклубником Месси
Федерико Редондо перейдет в Интер Майами.
Американский Интер Майами усилит линию полузащиты перспективным игроком.
Как сообщает аргентинский журналист Сесар Луис Мерло, "розовые" подпишут местного хавбека Федерико Редондо из Архентинос Хуниорс. Сумма трансфера составит 8 млн евро + 15% со следующего трансфера.
Читай также: Интер Майами освистали в Гонконге
Детали личного контракта 21-летнего футболиста с новой командой остаются пока неизвестными.
Отметим, что Федерико является сыном бывшего полузащитника мадридского Реала и сборной Аргентины Фернандо Редондо.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!