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Сын бывшего игрока Реала станет одноклубником Месси

Федерико Редондо перейдет в Интер Майами.
Сегодня, 17:44
Федерико Редондо / Getty Images
Федерико Редондо / Getty Images

Американский Интер Майами усилит линию полузащиты перспективным игроком.

Как сообщает аргентинский журналист Сесар Луис Мерло, "розовые" подпишут местного хавбека Федерико Редондо из Архентинос Хуниорс. Сумма трансфера составит 8 млн евро + 15% со следующего трансфера.

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Детали личного контракта 21-летнего футболиста с новой командой остаются пока неизвестными.

Отметим, что Федерико является сыном бывшего полузащитника мадридского Реала и сборной Аргентины Фернандо Редондо.

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