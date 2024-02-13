Сын бывшего игрока Реала станет одноклубником Месси

Американский Интер Майами усилит линию полузащиты перспективным игроком.

Как сообщает аргентинский журналист Сесар Луис Мерло, "розовые" подпишут местного хавбека Федерико Редондо из Архентинос Хуниорс. Сумма трансфера составит 8 млн евро + 15% со следующего трансфера.

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Детали личного контракта 21-летнего футболиста с новой командой остаются пока неизвестными.

Отметим, что Федерико является сыном бывшего полузащитника мадридского Реала и сборной Аргентины Фернандо Редондо.

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