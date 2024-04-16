Стало известно, сколько Роналду пропустит матчей за свое удаление

Нападающий Ан-Насра Криштиану Роналду не поможет команде в ближайших играх.

Как сообщает Asharq Al-Awsat, португалец был дисквалифицирован на два матча после удаления в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии с Аль-Хилялем (1:2).

Криштиану пытался быстрее ввести мяч из аута, но ему начал мешать соперник, в итоге Роналду ударил его.

В текущем сезоне Роналду сыграл 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 36 мячей и отдал 12 голевых передач.

Ранее сообщалось, что в Саудовской Аравии болельщик отхлестал футболиста кнутом.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!