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Стало известно, сколько Роналду пропустит матчей за свое удаление

Португалец ударил соперника в игре Суперкубка страны.
Сегодня, 12:24
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Нападающий Ан-Насра Криштиану Роналду не поможет команде в ближайших играх.

Как сообщает Asharq Al-Awsat, португалец был дисквалифицирован на два матча после удаления в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии с Аль-Хилялем (1:2).

Криштиану пытался быстрее ввести мяч из аута, но ему начал мешать соперник, в итоге Роналду ударил его.

В текущем сезоне Роналду сыграл 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 36 мячей и отдал 12 голевых передач.

Ранее сообщалось, что в Саудовской Аравии болельщик отхлестал футболиста кнутом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Криштиану Роналду

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