Стало известно, сколько Роналду пропустит матчей за свое удаление
Португалец ударил соперника в игре Суперкубка страны.
Нападающий Ан-Насра Криштиану Роналду не поможет команде в ближайших играх.
Как сообщает Asharq Al-Awsat, португалец был дисквалифицирован на два матча после удаления в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии с Аль-Хилялем (1:2).
Криштиану пытался быстрее ввести мяч из аута, но ему начал мешать соперник, в итоге Роналду ударил его.
В текущем сезоне Роналду сыграл 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 36 мячей и отдал 12 голевых передач.
Ранее сообщалось, что в Саудовской Аравии болельщик отхлестал футболиста кнутом.
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