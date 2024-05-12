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Месси позволил пробить штрафной одноклубнику, а тот шедевральным ударом положил начало камбэку

Интер Майами одержал волевую победу в матче МЛС.
Сегодня, 17:20
Интер Майами обыграл Монреаль / Getty Images
Интер Майами обыграл Монреаль / Getty Images

Интер Майами в рамках очередного тура регулярного чемпионата МЛС встречался в гостях с Монреалем.

Команда из США к 32-й минуте матча уступала своим канадским соперникам в два мяча, но в итоге сумела совершить камбэк, одержав победу со счетом 3:2.

На 44-й минуте поединка коллектив из Флориды заработал право на штрафной, который лидер команды Лионель Месси предоставил право пробить Мартину Рохасу. Парагвайский полузащитник не подвел - и роскошным ударом положил мяч в верхний угол.

Еще до перерыва Интер отыгрался усилиями Луиса Суареса, а во второй половине встречи победный для гостей гол на свой счет записал Бенджамин Кремаски.

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В этом матче впервые с марта на поле после травмы появился защитник Сергей Кривцов. Украинец вышел в стартовом составе и отыграл 79 минут. Прошлую игру он провел на скамейке запасных.

Источник: Getty Images

Монреаль - Интер Майами 2:3

Голы: Дюк, 22, Вильсен, 32 - Рохас, 44, Суарес, 45+3, Кремаски, 59

Интер Майами продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции МЛС, набрав 27 очков в 13 сыгранных матчах.

Ранее сообщалось, что Интер Майами ведет переговоры с еще одним другом Месси.

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