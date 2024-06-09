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Новичок Реала повторил достижение легендарного Пеле

17-летний Эндрик переписывает историю.
Сегодня, 16:50
Эндрик / Getty Images
Эндрик / Getty Images

Нападающий сборной Бразилии и пока еще Палмйераса Эндрик повторил рекорд легендарного Пеле.

В ночь на 9 июня "пентакампеоне" встречались со сборной Мексики в товарищеском матче, в котором гол Эндрика принес победу его команде.

Таким образом 17-летний нападающий забил в третьем подряд матче за сборную. До этого Эндрик забивал Англии и Испании.

Подобное достижение до 18 лет покорялось лишь одному бразильцу - легендарному Пеле. Сначала форвард отличился в трех товарищеских играх подряд, а затем на ЧМ-1958 забил в четвертьфинале, полуфинале и финале турнира.

С кратким обзором матча Мексика - Бразилия вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Эндрик

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