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Месси и Суарес выиграли пари в матче в падел

Легендарный дуэт теперь сможет насладиться оплаченным отпуском.
Сегодня, 08:28
Луис Суарес и Лионель Месси / Getty Images
Луис Суарес и Лионель Месси / Getty Images

Легендарный дуэт Лионеля Месси и Луиса Суареса продолжил побеждать и в другом виде спорта, пишет beinsport.

Игроки Интер Майами сыграли матч в падел, где на кону стоял оплаченный отпуск.

Напомним, в феврале этого года Суарес заключил пари с журналистом Иньяки Абади, что обыграет того в падел. Каждый из участником спора должен был взять с собой друга, выбор уругвайца не стал сюрпризом.

Вместе с Лионелем Месси они обыграли журналиста и его друга, которые теперь должны оплатить отпуск семьям Суареса и Месси.

Напомним, что накануне Интер Майами без своих главных звезд обыграл Коламбус Крю.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Луис Суарес Лионель Месси

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