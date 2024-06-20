Месси и Суарес выиграли пари в матче в падел
Легендарный дуэт теперь сможет насладиться оплаченным отпуском.
Легендарный дуэт Лионеля Месси и Луиса Суареса продолжил побеждать и в другом виде спорта, пишет beinsport.
Игроки Интер Майами сыграли матч в падел, где на кону стоял оплаченный отпуск.
Напомним, в феврале этого года Суарес заключил пари с журналистом Иньяки Абади, что обыграет того в падел. Каждый из участником спора должен был взять с собой друга, выбор уругвайца не стал сюрпризом.
Вместе с Лионелем Месси они обыграли журналиста и его друга, которые теперь должны оплатить отпуск семьям Суареса и Месси.
Напомним, что накануне Интер Майами без своих главных звезд обыграл Коламбус Крю.
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