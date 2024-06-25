Винисиус - о матче с Коста-Рикой: Игровое поле раздражает

Бразилец сравнил газоны на Копа Америка и Евро.

Вингер сборной Бразилии Винисиус Жуниор остался недоволен качеством газона на Копа Америка.

Напомним, накануне "пентакампеоне" сыграли вничью с Коста-Рикой на стадионе в Калифорнии. Винисиус сильно раскритиковал состояние поля.

"Нет никаких оправданий, но, безусловно, игровое поле раздражает. Качество полей, которые мы видим на чемпионате Европы, полностью отличается от того, что мы видим здесь.

Кроме того, размеры поля уменьшили, что сделало задачу еще труднее для нас", - приводит слова бразильца Mundo Deportivo.

Ранее также главный тренер сборной Хорватии раскритиковал судейство на Евро.

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