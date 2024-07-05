Месси - о победе над Эквадором в серии пенальти: Матч получился таким, как мы ожидали

Лидер сборной Аргентины Лионель Месси поделился мыслями о победе над Эквадором на Копа Америка в четвертьфинале турнира.

По словам Месси, подопечные Лионеля Скалони ждали тяжелую игру против своего оппонента.

"Мы знали, что это будет напряженный, тяжелый матч. Так и произошло, как мы и ожидали. У них очень хорошие игроки. Кроме того, поле не позволяет играть так быстро, как хочется. Это всегда облегчает задачу защитнику".

Также Лео отдельно похвалил Эмилиано Мартинеса, который совершил два сейва в серии послематчевых пенальти.

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"Дибу (прозвище Мартинеса - прим.) всегда в такие моменты становится великим. Он очень быстрый. У него много веры", - сказал футболист.

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