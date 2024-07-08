iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Экс-форвард Челси рассказал, почему Роналду не завершает карьеру

Португалец намерен сначала исполнить мечту.
Сегодня, 12:59
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Бывший нападающий сборной Румынии Кристиан Муту рассказал, почему Криштиану Роналду продолжает играть.

Румынский форвард не так давно гостил у португальца, а потому решил предположить, почему тот не заканчивает карьеру.

Оказывается, у Роналду есть мечта, которую с легкостью можно исполнить в Ан-Насре.

"Вот его настоящая мотивация. Он хочет сыграть в официальном матче вместе со своим сыном и именно поэтому не завершает карьеру.

Что ж, в Ан-Насре это возможно, но если бы он играл в другой команде – скажем, в мадридском Реале, – это было бы сложнее.

Думаю, отыграть вместе один тайм спустя год вполне возможно", - приводит слова Муту iAM SPORT.

Отметим, что страшему сыну Роналду сейчас 14 лет и он выступает за юношескую команду Ан-Насра.

Ранее, напомним, Роналду оценил вылет сборной Португалии с Евро.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Криштиану Роналду

Статьи по теме

"Заслуживали большего": Роналду отреагировал на вылет Португалии с Евро-2024 "Заслуживали большего": Роналду отреагировал на вылет Португалии с Евро-2024
Тренер Португалии ответил на вопрос о будущем в сборной Роналду и Пепе Тренер Португалии ответил на вопрос о будущем в сборной Роналду и Пепе
Роналду почти "побил" антирекорд "больших турниров сборных", который принадлежит Месси Роналду почти "побил" антирекорд "больших турниров сборных", который принадлежит Месси
Криштиану Роналду: статистика-2023/2024 Криштиану Роналду: статистика-2023/2024
Помочь журналистам

Видео

Как Магучих вошла в историю: видео рекордного прыжка украинской атлетки
Как Магучих вошла в историю: видео рекордного прыжка украинской атлетки

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров
Евро-2024: Англия прошла Швейцарию, последним полуфиналистом стали Нидерланды
просмотров

Последние новости

Европа15:51
Модель выставила на показ сообщение нидерландского футболиста, который хотел познакомиться
Другие страны15:42
Экс-голкипер Манчестер Юнайтед ведет переговоры с двумя саудовскими клубами
Европа15:21
Футболист сборной Аргентины может стать одноклубником Роналду
Европа15:05
Руководство Баварии наложило вето на новый контракт Дэвиса
Бокс15:05
Тренер Дэвиса озвучил истинную цель своего заявления о планах Ломаченко
Украина14:35
"Варварский обстрел": Шевченко отреагировал на массированный ракетный удар россии по Украине
Европа14:27
Ибрагимович подтвердил, что Милан вышел из гонки за Зиркзе
Евро-202413:59
Беллингем - о пенальти: У меня неприятные воспоминания из детства
Украина13:55
"Отдавала бы вся команда": Алиев наехал на Милевского за историю об азартных играх с Суркисом
Европа13:23
Ключевой защитник Барселоны рискует пропустить старт сезона
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK