Экс-форвард Челси рассказал, почему Роналду не завершает карьеру

Бывший нападающий сборной Румынии Кристиан Муту рассказал, почему Криштиану Роналду продолжает играть.

Румынский форвард не так давно гостил у португальца, а потому решил предположить, почему тот не заканчивает карьеру.

Оказывается, у Роналду есть мечта, которую с легкостью можно исполнить в Ан-Насре.

"Вот его настоящая мотивация. Он хочет сыграть в официальном матче вместе со своим сыном и именно поэтому не завершает карьеру.

Что ж, в Ан-Насре это возможно, но если бы он играл в другой команде – скажем, в мадридском Реале, – это было бы сложнее.

Думаю, отыграть вместе один тайм спустя год вполне возможно", - приводит слова Муту iAM SPORT.

Отметим, что страшему сыну Роналду сейчас 14 лет и он выступает за юношескую команду Ан-Насра.

Ранее, напомним, Роналду оценил вылет сборной Португалии с Евро.

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