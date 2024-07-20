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Экс-легионер Шахтера близок к возвращению на Родину

Маркос Антонио может стать игроком Сан-Паулу.
Сегодня, 21:10
Маркос Антонио / Getty Images
Маркос Антонио / Getty Images

Бывший игрок Шахтера Маркос Антонио уже вскоре может вернуться на свою Родину. 

Как сообщает Николо Скира, бразильский Сан-Паулу близок к оформлению трансфера игрока, который ныне принадлежит ЛАцио. Сумма трансфера должна составить 5 млн евро.

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24-летний полузащитник подпишет со своим новым коллективом контракт на 4 года. Финансовые детали остаются неизвестны.

В прошлом сезоне Маркос Антонио играл за греческий ПАОК, отыграв 17 матчей и забив 3 гола. С 2019 и до начала полномасштабного вторжения рф был игроком Шахтера.

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