Гризманн может пополнить стан клуба МЛС

Антуан может стать одноклубником другого именитого форварда из Франции

Французский нападающий Антуан Гризманн может сменить клубную прописку.

Как сообщает портал GIveMeSport, футболист может перейти в Лос-Анджелес ФК. Рассматриваются различные варианты возможного перехода.

Читай также: Прощай, Манчестер Сити: Альварес станет игроком Атлетико

Гризманн может пополнить стан "черно-золотых", как этим летом, так и зимой, либо, в следующее межсезонье, что более вероятно, поскольку, Антуан счастлив в стане Атлетико, а сами "матрасники" ценят футболиста.

Отметим, что в ЛАФК уже выступают экс-партнеры Гризманна по сборной Франции Уго Льорис и Оливье Жиру.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!