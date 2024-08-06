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Гризманн может пополнить стан клуба МЛС

Антуан может стать одноклубником другого именитого форварда из Франции
Вчера, 22:39
Антуан Гризманн / Getty Images
Антуан Гризманн / Getty Images

Французский нападающий Антуан Гризманн может сменить клубную прописку.

Как сообщает портал GIveMeSport, футболист может перейти в Лос-Анджелес ФК. Рассматриваются различные варианты возможного перехода.

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Гризманн может пополнить стан "черно-золотых", как этим летом, так и зимой, либо, в следующее межсезонье, что более вероятно, поскольку, Антуан счастлив в стане Атлетико, а сами "матрасники" ценят футболиста.

Отметим, что в ЛАФК уже выступают экс-партнеры Гризманна по сборной Франции Уго Льорис и Оливье Жиру.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МЛС Антуан Гризманн

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Гризманн может пополнить стан клуба МЛС
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