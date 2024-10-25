Клуб украинца из МЛС сменил главного тренера

Остин решился на серьезный шаг после на попадание в плей-офф.

Клуб МЛС Остин сменил главного тренера.

Как сообщает пресс-служба техасцев, на пост наставника основной команды назначили Нико Эстевеса. Срок действия контракта 44-летнего испанца не сообщается.

У специалиста был лишь один опыт работы в европейском футболе. Он тренировал дубль Валенсии и побыл и.о. главного тренера основной команды в течение двух матчей, одержав одну победу и однажды проиграв.

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В 2021 году Эстевес получил вторую работу главным тренером, возглавив Даллас, где проработал в течение двух лет и 98 матчей, набирая в среднем по 1,37 очка за игру.

Отметим, что за Остин выступает футболист сборной Украины Александр Сваток, а одним из совладельцев клуба является голивудский актер Мэттью МакКонахи.

"Зеленые" заняли десятое место в западной конференции МЛС сезона-2024, не попав ни в плей-ин, ни в плей-офф.

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