Доривал - о невызове Эндрика: Дверь для него не закрыта, я верю в него

Главный тренер сборной Бразилии Доривал Жуниор объяснил невызов в сборную Эндрика.

Нападающий Реала остался вне заявки национальной команды, хотя ранее часто вызывался и даже отличился голами в товарищеских матчах.

Доривал заявил, что у Эндрика идет период адаптации в новой команде, где он сейчас не получает достаточно игрового времени. А в сборной нет времени приводит игрока в необходимую форму.

"Это важно для тех, кто играет, потому что у вас нет времени на тренировки, чтобы наверстать упущенное время. Мы должны думать об этих деталях. Выступают они или нет? Это вопрос, на который надо ответить.

Эндрик был важным в некоторых играх. Он переживает переходный период в самой большой команде мирового футбола. Это естественный процесс адаптации, и он требует времени. Мы должны жить с этой ситуацией. Двери для Эндрика не закрыты, он это знает, и я в него верю. Все дело в том, чтобы он нашел свое место в своем клубе, спокойно и терпеливо, чтобы он мог бороться за свое место", - цитирует Доривала 90Min.

Отметим, что в текущем сезоне на счету бразильца чуть более 100 минут на поле, из которых лишь 40 минут он провел в рамках Ла Лиги.

Ранее также сообщалось, что Лунин может помочь Реалу в следующих матчах.

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