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Легенду Ливерпуля освистали собственные фанаты

У Стивена Джеррарда черная полоса.
Сегодня, 13:28
Стивен Джеррард / Getty Images
Стивен Джеррард / Getty Images

Фанаты Аль-Иттифака очень недовольны главным тренером клуба Стивеном Джеррардом.

После очередного поражения от Аль-Кадиссии болельщики саудовского клуба не сдерживались и освистали легенду Ливерпуля.

В последних семи матчах у Аль-Иттифака одна победа, четыре поражения и две ничьих. Команда идет на 11-й строчке, оставая от лидера на 14 очков.

Особенно обидным стало поражение в Саудовском кубке чемпионов от команды из низшего дивизиона.

Ранее также Интер Майами с Месси уступил Атланте с 1/8 плей-офф МЛС.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Стивен Джеррард

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