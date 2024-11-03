Легенду Ливерпуля освистали собственные фанаты

Фанаты Аль-Иттифака очень недовольны главным тренером клуба Стивеном Джеррардом.

После очередного поражения от Аль-Кадиссии болельщики саудовского клуба не сдерживались и освистали легенду Ливерпуля.

В последних семи матчах у Аль-Иттифака одна победа, четыре поражения и две ничьих. Команда идет на 11-й строчке, оставая от лидера на 14 очков.

Особенно обидным стало поражение в Саудовском кубке чемпионов от команды из низшего дивизиона.

Ранее также Интер Майами с Месси уступил Атланте с 1/8 плей-офф МЛС.

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