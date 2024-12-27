Роналду рассказал, чем собирается заниматься после завершения карьеры игрока

Нападающий Ан-Насра и сборной Португалии Криштиану рассказал о своих планах после завершения карьеры.

По словам Криштиану, он хочет стать владельцем «большого» футбольного клуба.

«Я не стану футбольным тренеом.

У меня много времени, у меня столько планов и мечтаний впереди. Но запомните мои слова - я точно буду владельцем большого клуба.

Когда я стану владельцем клуба, я объясню кое-что и исправлю то, в чем увижу проблемы, - сказал португалец.

Напомним, ранее сообщалось, что Роналду стал лучшим игроком Ближнего Востока.

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