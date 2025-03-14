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Футбол

"Настоящая сила": Яремчук обратился к фанатам Олимпиакоса после дубля в Лиге Европы

Украинский нападающий поблагодарил болельщиков за невероятную поддержку.
Сегодня, 10:48
Роман Яремчук / Getty Images
Роман Яремчук / Getty Images

Нападающий Олимпиакоса Роман Яремчук прокомментировал ответный матч 1/8 финала Лиги Европы с Буде/Глимт.

Украинский форвард в этом поединке оформил дубль и помог своей команде одержать волевую победу со счетом 2:1.

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После игры украинец обратился к болельщикам Олимпиакоса, поблагодарив их за поддержку.

"Я играл во многих командах за свою карьеру и видел многое, но эти фанаты уникальны. Поддерживать до финального свистка, до последних секунд, даже когда результат далек от желаемого. Это настоящая сила, которая делает эту команду особенной. Спасибо, я чувствую вашу любовь", - написал Яремчук в своем Instagram.

Отметим, что Олимпиакос одержал победу 2:1 над Буде/Глимт, но вылетел из Лиги Европы, уступив по сумме двух матчей из-за разгромного поражения 0:3 в первом поединке.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: олимпиакос Роман Яремчук Буде-Глимт

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