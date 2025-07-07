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Футбол

УЕФА назначил бригаду арбитров на стартовый матч Шахтера в квалификации Лиги Европы

"Горняков" и финский Ильвес рассудят нидерландцы.
Сегодня, 13:48       Автор: Игорь Мищук
Марк Нагтегаал / Getty Images
Марк Нагтегаал / Getty Images

Донецкий Шахтер в первом раунде квалификации Лиги Европы нынешнего сезона встретится с финским Ильвесом.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, на первый поединок команд была назначена нидерландская бригада арбитров во главе с 32-летним Марком Нагтегаалом.

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Его ассистентами станут соотечественники Йохан Балдер и Рой де Наc, а четвертым рефери - Робин Хенсгенс.

Ответственным за систему VAR будет Ричард Мартенс, его помощник - Эрвин Бланк.

Источник: UEFA.COM

Напомним, что первый номинально домашний для Шахтера поединок с Ильвесом в квалификации Лиги Европы состоится в четверг, 10 июля, в столице Словении Любляне и начнется в 21:00 по киевскому времени.

Ответный матч будет сыгран в Тампере 17 июля. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 19:00 по Киеву.

Напомним, что в последнем спарринге перед стартом в еврокубках Шахтер сыграл вничью с чешским клубом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Ильвес

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