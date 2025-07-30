Шахтер получил потенциального соперника в квалификации Лиги Европы
"Горнякам" нужно завершить дела с Бешикташем.
Донецкий Шахтер узнал соперника в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы. Для начала подопечным Арды Турана нужно пройти стамбульский Бешикташ.
Победитель противостояния встретится с афинским Панатинаикосом. "Зеленые" опустились в турнир из Лиги чемпионов. Там греческий гранд не смог одолеть шотландский Рейнджерс (0:2, 1:1).
Цвета Панатинаикоса защищает нападающий Тете. Бразилец раньше скандально покинул донецкий Шахтер. Поединки 3-го раунда квалификации Лиги Европы запланированы на 7 августа и 14 августа.
Кстати, кипрский Пафос встретится с Динамо Киев в 3 квалификационном раунде Лиги чемпионов.
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