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Футбол

Шахтер получил потенциального соперника в квалификации Лиги Европы

"Горнякам" нужно завершить дела с Бешикташем.
Вчера, 23:51       Автор: Антон Федорцив
Панатинаикос / Getty Images
Панатинаикос / Getty Images

Донецкий Шахтер узнал соперника в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы. Для начала подопечным Арды Турана нужно пройти стамбульский Бешикташ.

Победитель противостояния встретится с афинским Панатинаикосом. "Зеленые" опустились в турнир из Лиги чемпионов. Там греческий гранд не смог одолеть шотландский Рейнджерс (0:2, 1:1).

Цвета Панатинаикоса защищает нападающий Тете. Бразилец раньше скандально покинул донецкий Шахтер. Поединки 3-го раунда квалификации Лиги Европы запланированы на 7 августа и 14 августа.

Кстати, кипрский Пафос встретится с Динамо Киев в 3 квалификационном раунде Лиги чемпионов.

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