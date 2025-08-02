Панатинаикос потерял капитана на противостояние с Шахтером

Афинский Панатинаикос получил кадровые проблемы перед 3-м квалификационным раундом Лиги Европы. Форвард Фотис Иоаннидис, скорее всего, пропустит оба поединка против донецкого Шахтера, сообщает Gazzetta.gr.

Лидер "зеленых" выбыл из-за травмы. Иоаннидис повредил приводную мышцу. Ориентировочный срок восстановления нападающего – 15 дней. Двухматчевое противостояние с "горняками" запланировано на 7 августа и 14 августа.

В нынешнем сезоне Иоаннидис провел 2 поединка в еврокубках без результативных действий. Статистика форварда в прошлой кампании – 42 матча во всех турнирах (11 голов, 1 ассист). Он начал шестой сезон в составе ПАО.

Напомним, тренер Арда Туран предостерег Шахтер относительно уровня соперников в Лиге Европы.

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