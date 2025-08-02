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Футбол

Панатинаикос и Шахтер рассудит знакомый обоим клубам рефери

На матче греческой и украинской команд будет работать бельгийская бригада арбитров.
Сегодня, 14:59       Автор: Игорь Мищук
Эрик Ламбрехтс / Getty Images
Эрик Ламбрехтс / Getty Images

Шахтеру в третьем квалификационном раунде Лиги Европы будет противостоять греческий Панатинаикос.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, на первый поединок команд была назначена бельгийская бригада арбитров во главе с 40-летним Эриком Ламбрехтсом.

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Его ассистентами будут соотечественники Йо де Вейрдт и Кевин Монтени, а четвертым рефери - Натан Вербомен.

За систему VAR будет отвечать нидерландец Клей Руперти, а его ассистентом станет бельгиец Берт Пют.

Источник: UEFA.COM

Ранее Шахтер уже пересекался с Ламбрехтсом. Этот бельгийский рефери работал на поединке "горняков" с Марселем в раунде плей-офф Лиги Европы сезона-2023/24, который завершился вничью 2:2.

Также с Ламбрехтсом знаком Панатинаикос. Бельгийский судья в прошлом сезоне обслуживал поединок 1/8 финала Лиги конференций, в котором греческая команда обыграла 3:2 Фиорентину.

Напомним, что первый матч третьего раунда квалификации Лиги Европы Панатинаикос - Шахтер состоится в Афинах в четверг, 7 августа, и начнется в 21:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что капитан Панатинаикоса пропустит два матча с Шахтером.

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