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Футбол

"Попробуем навязать свою игру": Тренер Шахтера высказался о будущем матче с Панатинаикосом

Арда Туран поделился планом на поединок квалификации Лиги Европы.
Вчера, 23:05       Автор: Игорь Мищук
Арда Туран / Getty Images
Арда Туран / Getty Images

Главный тренер Шахтера Арда Туран прокомментировал будущий матч третьего раунда квалификации Лиги Европы против Панатинаикоса.

Наставник "горняков" отметил, что его подопечные должны быть готовы к любым ситуациям в этом поединке и придерживаться своего плана на игру.

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"Мы уважаем Панатинаикос, его культуру, болельщиков и стадион. Будем готовы к завтрашнему матчу, имея все это в виду, и будем готовы к борьбе. Попробуем навязать свою игру на поле, не отступая назад. Понимаем, это будет нелегко, ведь у них есть опытные игроки, которые прекрасно выполняют перемещения. Сохраним это уважение во время игры. Попробуем показать свою динамику на поле и использовать наших молодых игроков.

Думаю, это будет хороший матч для обеих команд, но даже если мы получим преимущество в первой игре, будем понимать, что это противостояние состоит из двух матчей, и попытаемся распределить силы на все 90 минут соответствующим образом.

Прежде всего, Панатинаикос - очень хорошая команда, и я не могу сейчас дать вам все ответы на вопросы, но могу сказать, что они эффективны благодаря фланговым навесам. Иногда стремятся контролировать мяч.

В зависимости от выбранного уровня интенсивности они могут действовать разными способами, и мы готовим каждого нашего игрока соответствующим образом. Например, если на правом фланге будет играть Тете, он будет чаще смещаться в средину. Если же это будет Пельистри, он больше будет использовать фланг. Так что их тактика и зоны, где будут играть футболисты, могут меняться в зависимости от выбранных исполнителей. И, конечно, их фулбеки тоже часто подключаются к атаке и выполняют много навесов.

Мы готовы ко всем игровым ситуациям. Именно так мы пытаемся строить стратегию на матч, ведь когда противостоишь такой команде, как Панатинаикос, нужно быть готовым ко всем аспектам и элементам игры", - приводит слова Турана официальный сайт Шахтера.

Напомним, что первый матч третьего раунда квалификации Лиги Европы Панатинаикос - Шахтер состоится в Афинах в четверг, 7 августа, и начнется в 21:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось,что Панатинаикос и Шахтер рассудит знакомый обоим клубам рефери.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер панатинаикос Арда Туран

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