iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Зинченко и Вьюнник остались в запасе на матч Цюрих - Арсенал

Стоит ожидать украинское противостояние на поле уже после первого тайма.
Сегодня, 19:34
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images
0 0 0

В Швейцарии состоится поединок первого тура группы А, в котором Цюриху будет противостоять лондонский Арсенал.

Украинские представители данных коллективов остались в запасе: Александр Зинченко и Богдан Вьюнник, арендованный у донецкого Шахтера, смогут помочь своим командам со скамейки запасных.

Читай также: Гармаш и Бурда - в старте Динамо на игру против Фенербахче

Цюрих: Брехер - Боранияшевич, Камбери, Крюэзиу, Алити - Джемаили, Сельнес, Окита, Красничи, Герреро - Аегун.

Запасные: Де Нитти, Костадинович, Конде, Ходза, Авдиджай, Вьюнник, Горншу, Маркезано, Метс, Омерагич, Ронер, Сантини.

Арсенал: Тернер - Томиясу, Холдинг, Габриэль - Маркиньос, Локонга, Джака, Тирни, Виейра - Нкетиа, Мартинелли.

Запасные: Хейн, Рамсдейл, Уайт, Эдегор, Жезус, Зинченко, Кирьян, Козье-Даберри, Сака, Салиба, Смит.

Стартовый свисток встречи Цюрих - Арсенал запланирован на 19:45 по киевскому времени.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол лига европы цюрих Арсенал Лондон Александр Зинченко Богдан Вьюнник
0 0 0

Статьи по теме

Динамо потерпело первое поражение в истории противостояния с Фенербахче Динамо потерпело первое поражение в истории противостояния с Фенербахче
Черноморец подписал сына бывшего премьер-министра африканской страны Черноморец подписал сына бывшего премьер-министра африканской страны
Фенербахче - Динамо 2:1 Видео голов и обзор матча Лиги Европы Фенербахче - Динамо 2:1 Видео голов и обзор матча Лиги Европы
Евробаскет-2022: Определились первые пары 1/8 финала, Греция осталась непобежденной Евробаскет-2022: Определились первые пары 1/8 финала, Греция осталась непобежденной
Помочь журналистам

Видео

Фенербахче - Динамо 2:1 Видео голов и обзор матча Лиги Европы
Фенербахче - Динамо 2:1 Видео голов и обзор матча Лиги Европы

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года
просмотров

Последние новости

Сборные22:46
Евробаскет-2022: Определились первые пары 1/8 финала, Греция осталась непобежденной
Другие22:44
Сборная Украины U-19 проиграла сверстникам из Португалии в 1/2 финала чемпионата Европы по футзалу
Лига Европы22:33
Динамо потерпело первое поражение в истории противостояния с Фенербахче
Украина22:17
Черноморец подписал сына бывшего премьер-министра африканской страны
Лига Европы21:55
Фенербахче - Динамо 2:1 Видео голов и обзор матча Лиги Европы
Лига конференций21:48
Лига конференций-2022/23: расписание и результаты матчей
Лига конференций21:45
Днепр-1 - АЗ 0:0 онлайн-трансляция матча Лиги конференций
Лига Европы21:44
Лига Европы-2022/23: расписание и результаты матчей
Лига Европы21:41
Динамо проиграло Фенербахче, пропустив в концовке
Футбол21:30
Матч МЮ - Реал Сосьедад начнется с минуты молчания в связи со смертью королевы Великобритании
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK