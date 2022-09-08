Зинченко и Вьюнник остались в запасе на матч Цюрих - Арсенал
В Швейцарии состоится поединок первого тура группы А, в котором Цюриху будет противостоять лондонский Арсенал.
Украинские представители данных коллективов остались в запасе: Александр Зинченко и Богдан Вьюнник, арендованный у донецкого Шахтера, смогут помочь своим командам со скамейки запасных.
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Цюрих: Брехер - Боранияшевич, Камбери, Крюэзиу, Алити - Джемаили, Сельнес, Окита, Красничи, Герреро - Аегун.
Запасные: Де Нитти, Костадинович, Конде, Ходза, Авдиджай, Вьюнник, Горншу, Маркезано, Метс, Омерагич, Ронер, Сантини.
Арсенал: Тернер - Томиясу, Холдинг, Габриэль - Маркиньос, Локонга, Джака, Тирни, Виейра - Нкетиа, Мартинелли.
Запасные: Хейн, Рамсдейл, Уайт, Эдегор, Жезус, Зинченко, Кирьян, Козье-Даберри, Сака, Салиба, Смит.
Стартовый свисток встречи Цюрих - Арсенал запланирован на 19:45 по киевскому времени.