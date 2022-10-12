Динамо - Ренн: прогноз на матч Лиги Европы

Команды встретятся в четвертом туре группового этапа Лиги Европы-2022/23. Узнай, у кого из соперников больше шансов на победу на ISPORT.ua.

В четверг, 13 октября, в рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы французский Ренн на своем поле примет киевское Динамо.

Поединок пройдет в Варшаве (Польша) на стадионе на стадионе Войска Польского имени Юзефа Пилсудского. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

По мнению экспертов, в предстоящем поединке гораздо больше шансов на победу у гостей.

Прогноз на матч Динамо Киев - Ренн

На победу украинской команды можно поставить с коэффициентом 4,60, в то время как триумф гостей оценили в 1,82.

На ничью в этом поединке принимают ставки с коэффициентом 3,70.

Примечательно, что аналитики ожидают, что обе команды забьют. Прогноз букмекеров, что обе забьют - 1,82.

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Прошлый поединок, который состоялся 6 октября в рамках Лиги Европы, завершился победой Ренна - 2:1.

В нынешнем розыгрыше Лиги Европы французский клуб имеет на своем счету семь очков за три туры, а Динамо до сих пор не набрало ни одного очка.