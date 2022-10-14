Моуринью: Я так кричал на Абрахама и Белотти, что у них покраснели уши

Главный тренер Ромы Жозе Моуринью высказался о результате матча против Бетиса (1:1) в рамках Лиги Европы.

"Это была катастрофа, они были ужасны, просто кошмарны в первом тайме. Они не делали того, о чем я их просил. В перерыве они вышли из раздевалки с красными ушами – так я на них кричал. Во втором тайме ситуация улучшилась, и дело не только в голе, а еще и в том, как они взаимодействовали.

В этом матче мы играли под большим давлением. Для нас это была встреча уровня плей-офф, а не группового этапа. Проиграв, мы бы вылетели.

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У нас много травм, дисквалификации, усталость, мы играли против более свежей команды, поменявшей шесть игроков по сравнению с прошлым матчем. Но благодаря силе воли мы повысили уровень игры во втором тайме и набрали жизненно важное очко.

Впереди еще две игры. Не победим в них – мы вылетели. И это хорошо, ведь наша судьба в наших же руках, а не в чьих-то еще", – сказал Моуринью на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, после 4 туров Рома занимает в таблице 3-е место с 4 баллами, в то время как у Бетиса 10 очков и первое место в группе Лиги Европы.