iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Моуринью: Я так кричал на Абрахама и Белотти, что у них покраснели уши

"Особенный" прокомментировал результат в крайнем матче.
Сегодня, 00:24
Жозе Моуринью / Getty Images
Жозе Моуринью / Getty Images
0 0 0

Главный тренер Ромы Жозе Моуринью высказался о результате матча против Бетиса (1:1) в рамках Лиги Европы.

"Это была катастрофа, они были ужасны, просто кошмарны в первом тайме. Они не делали того, о чем я их просил. В перерыве они вышли из раздевалки с красными ушами – так я на них кричал. Во втором тайме ситуация улучшилась, и дело не только в голе, а еще и в том, как они взаимодействовали.

В этом матче мы играли под большим давлением. Для нас это была встреча уровня плей-офф, а не группового этапа. Проиграв, мы бы вылетели.

Читайте также: Бетис - Рома 1:1 Видео голов и обзор матча Лиги Европы

У нас много травм, дисквалификации, усталость, мы играли против более свежей команды, поменявшей шесть игроков по сравнению с прошлым матчем. Но благодаря силе воли мы повысили уровень игры во втором тайме и набрали жизненно важное очко.

Впереди еще две игры. Не победим в них – мы вылетели. И это хорошо, ведь наша судьба в наших же руках, а не в чьих-то еще", – сказал Моуринью на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, после 4 туров Рома занимает в таблице 3-е место с 4 баллами, в то время как у Бетиса 10 очков и первое место в группе Лиги Европы.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома Жозе Моуринью
0 0 0

Статьи по теме

Бетис - Рома 1:1 Видео голов и обзор матча Лиги Европы Бетис - Рома 1:1 Видео голов и обзор матча Лиги Европы
Бетис гарантировал себе плей-офф Лиги Европы, сыграв вничью с Ромой Бетис гарантировал себе плей-офф Лиги Европы, сыграв вничью с Ромой
Рома - Лечче 2:1 Видео голов и обзор матча чемпионата Италии Рома - Лечче 2:1 Видео голов и обзор матча чемпионата Италии
Дибала получил травму, пробивая пенальти - игрок рискует пропустить ЧМ-2022 Дибала получил травму, пробивая пенальти - игрок рискует пропустить ЧМ-2022
Помочь журналистам

Видео

Вадуц - Днепр-1 1:2 Видео голов и обзор матча Лиги конференций
Вадуц - Днепр-1 1:2 Видео голов и обзор матча Лиги конференций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года
просмотров
"Всем по**й": Мудрик вступил в перепалку с российским блогером
просмотров

Последние новости

Лига Европы01:12
Луческу: Могу только поздравить нашу команду, ведь мы играли против сильного соперника
Лига Европы00:56
Лацио - Штурм 2:2 Видео голов и обзор матча
Лига конференций00:48
Вадуц - Днепр-1 1:2 Видео голов и обзор матча Лиги конференций
НБА00:33
"Он здесь? Как он об этом узнал": тренер Майами был шокирован работой журналиста
Лига Европы00:24
Моуринью: Я так кричал на Абрахама и Белотти, что у них покраснели уши
Лига конференций00:13
Лига конференций-2022/23: расписание и результаты матчей
Лига Европы00:11
Лига Европы-2022/23: расписание и результаты матчей
Лига Европы00:02
МакТоминей в добавленное время вырвал для Манчестер Юнайтед победу над Омонией
Вчера, 23:56
Лига Европы23:56
Лацио в меньшинстве не сумел обыграть Штурм
Лига конференций23:51
Днепр-1 в концовке встречи вырвал победу у Вадуца
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK