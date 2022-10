Зинченко пропустит седьмой подряд матч Арсенала

🧤 Ramsdale makes European debut 🧱 Saliba and Holding start at the back 💯 Martinelli's milestone appearance Here's how we line up to face PSV 👇 pic.twitter.com/hFdC3kicuF

x

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее... This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more...