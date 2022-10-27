Зинченко пропустит седьмой подряд матч Арсенала

Украинец не попал в заявку лондонской команды на поединок Лиги Европы с ПСВ.

В четверг, 27 октября, лондонский Арсенал в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы встретится на выезде с ПСВ.

Перед игрой главный тренер "канониров" Микель Артета определился с заявкой команды на предстоящий поединок, в которой в очередной раз не оказалось Александра Зинченко.

🧤 Ramsdale makes European debut

🧱 Saliba and Holding start at the back

💯 Martinelli's milestone appearance



Here's how we line up to face PSV 👇 pic.twitter.com/hFdC3kicuF — Arsenal (@Arsenal) October 27, 2022

Украинский защитник продолжает восстанавливаться после мышечного повреждения, из-за чего пропустит уже седьмой подряд матч Арсенала.

Читай также: Тренер Арсенала сообщил о скором возвращении Зинченко после травмы

Напомним, что Зинченко последний раз выходил на поле 1 октября в дерби с Тоттенхэмом (3:1).

Всего в текущем сезоне украинец провел в составе Арсенала шесть матчей, отличившись одной результативной передачей.

Матч группового этапа Лиги Европы ПСВ - Арсенал начнется в 19:45 по киевскому времени.