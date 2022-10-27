Зинченко пропустит седьмой подряд матч Арсенала
В четверг, 27 октября, лондонский Арсенал в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы встретится на выезде с ПСВ.
Перед игрой главный тренер "канониров" Микель Артета определился с заявкой команды на предстоящий поединок, в которой в очередной раз не оказалось Александра Зинченко.
🧤 Ramsdale makes European debut— Arsenal (@Arsenal) October 27, 2022
🧱 Saliba and Holding start at the back
💯 Martinelli's milestone appearance
Here's how we line up to face PSV 👇 pic.twitter.com/hFdC3kicuF
Украинский защитник продолжает восстанавливаться после мышечного повреждения, из-за чего пропустит уже седьмой подряд матч Арсенала.
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Напомним, что Зинченко последний раз выходил на поле 1 октября в дерби с Тоттенхэмом (3:1).
Всего в текущем сезоне украинец провел в составе Арсенала шесть матчей, отличившись одной результативной передачей.
Матч группового этапа Лиги Европы ПСВ - Арсенал начнется в 19:45 по киевскому времени.