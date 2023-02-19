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Манчестер Юнайтед - Барселона: онлайн-трансляция ответного стыкового матча Лиги Европы

Команды встретятся в поединке плей-офф Лиги Европы-2022/23. Следи за событиями этого противостояния в онлайн-трансляции на ISPORT.ua.
Вчера, 21:50
Манчестер Юнайтед - Барселона: онлайн-трансляция матча / Getty Images
Манчестер Юнайтед - Барселона: онлайн-трансляция матча / Getty Images

В четверг, 23 февраля, Манчестер Юнайтед и Барселона будут противостоять друг другу в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы-2022/23.

Неделю назад на Камп Ноу команды выдали зрелищный поединок, в котором не определили сильнейшего, завершив встречу результативной ничьей 2:2. В начале второго тайма Маркос Алонсо вывел каталонцев вперед, но Маркус Рашфорд достаточно быстро склонил чашу весов уже на сторону МЮ. Нападающий манкунианцев сначала отличился сам, а позже поспособствовал автоголу Жюля Кунде. Тем не менее окончательный результат установил Рафинья, выровняв положение в противостоянии.

Ответный стыковой матч Лиги Европы будет сыгран в Манчестере на стадионе Олд Траффорд. Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени. Победитель этого противостояния выйдет в 1/8 финала турнира.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Манчестер Юнайтед - Барселона

Онлайн-трансляция будет доступна 23 февраля в 22:00 по Киеву

Трансляция матча будет доступна в этой новости 23 февраля и начать смотреть ее онлайн можно, начиная с 22:00 по Киеву. Онлайн трансляция будет проходить бесплатно и любой желающий может присоединиться.

Кроме того, в Украине поединок Лиги Европы в прямом эфире будет показан на платформе Megogo. На ISPORT.ua также будет доступна видео трансляция встречи.

Напомним, что Манчестер Юнайтед вышел в стыковые матчи Лиги Европы, заняв второе место в своей группе турнира. Манкунианцы уступили первую строчку в квартете Реалу Сосьедад, обменявшись с испанцами идентичными выездными победами 1:0, и обошли Шериф (2:0, 3:0) и Омонию (3:2, 1:0).

Барселона оказалась в плей-офф Лиги Европы после третьего места в группе Лиги чемпионов. Каталонская команда уступила в борьбе за выход из квартета Баварии (0:2, 0:3) и Интеру (0:1, 3:3) и обогнала только Викторию Пльзень (5:1, 4:2).

Всего в своей истории Манчестер Юнайтед и Барселона провели между собой 14 еврокубковых матчей, и сейчас преимущество на стороне каталонцев. "Блаугранас" одержали шесть побед, потерпели три поражения, а еще пять поединков завершились вничью.

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