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Манчестер Юнайтед - Барселона: прогноз на матч 23.02.2023 Лиги Европы

Команды встретятся в поединке 1/16 финала Лиги Европы-2022/23. Узнай, у кого из соперников больше шансов на победу на ISPORT.ua.
Сегодня, 22:12
Манчестер Юнайтед - Барселона / Getty Images
Манчестер Юнайтед - Барселона / Getty Images

В четверг, 23 февраля, в Англии состоится второй матч противостояния 1/16 финала Лиги Европы-2022/23, в котором сойдутся Манчестер Юнайтед и Барселона.

В первом матче команды порадовали зрителей зрелищной игрой и голевыми действиями. Поединок завершился в результативную ничью - 2:2.

Матч пройдет в Манчестере на стадионе Олд Траффорд. Стартовый свисток поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Коэффициент и ставки на матч 1/16 финала Лиги Европы Манчестер Юнайтед - Барселона

Аналитики и эксперты считают, что фаворитом данной встречи являются подопечные Эрика тен Хага.

Прогноз букмекеров на матч Манчестер Юнайтед - Барселона:

  • победа Манчестер Юнайтед - 2,25
  • ничья - 3,5
  • победа Барселоны - 3,25

По мнению букмекеров, во второй игре можно ожидать от команд больше двух забитых голов. Если вас интересуют ставки, то можно рискнуть и поставить на исход "Тотал больше 2,5" с коэффициентом 1,8.

При этом, судя по коэффициентам, букмекеры верят, что голами отличатся обе команды - на такой исход принимаются ставки с коэффициентом всего 1,64. 

Аналитики считают, что фаворитом на проход в следующий этап Лиги Европы является Манчестер Юнайтед. Коэффициент на проход Манчестер Юнайтед в 1/8 финала Лиги Европы составляет - 1,65. Что касается шансов Барселоны, то их оценивают - 2.33

Статистика противостояния Манчестер Юнайтед - Барселона

В своей истории команды встречались 17 раз. На счету англичан четыре победы, у каталонцев - семь, а еще шесть раз победитель не был выявлен.

Манчестер Юнайтед - Барселона
4 Победы 7
20 Голы 28

В первой встречи 1/16 финала Лиги Европы команды сыграли в результативную ничью 2:2. В составе "красных дьяволов" голом отметился Рэшфорд, а также был автогол от Кунде. За Барселону забивали Алонсо и Рафинья.

Барселона - Манчестер Юнайтед 2:2
Голы: Алонсо, 50, Рафинья, 76 - Рэшфорд, 53, Кунде, 59 автогол

Барселона: тер Штеген, Араухо, Алонсо (Кристенсен, 67), Кунде, Альба (Бальде, 67), Кессиэ (Фати, 67), де Йонг, Педри (Серджи Роберто, 41), Гави, Левандовски, Рафинья (Ферран Торрес, 83).

Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Уан-Биссака, Варан, Шоу, Маласиа, Бруну Фернандеш, Каземиро, Фред, Вегорст, Рэшфорд, Санчо (Гарначо, 82).

Предупреждения: Альба (30), Варан (43), Каземиро (65), Маласиа (72), Гави (73).

В преддверии ответного поединка Барселона в рамках чемпионата Испании обыграла Кадис (2:0). Манчестер Юнайтед в рамках АПЛ разгромил Лестер (3:0).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона манчестер юнайтед

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