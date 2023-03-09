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Ювентус - Фрайбург 1:0: обзор и результат игры 09.03.2023

Туринцы при тотальном доминировании смогли забить всего один гол.
Вчера, 23:52
Ювентус - Фрайбург / Getty Images
Ювентус - Фрайбург / Getty Images

В четверг, 9 марта, в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы Ювентус встречался с Фрайбургом. Матч завершился победой хозяев поля со счетом 1:0.

Туринский клуб с первых минут стал показывать, кто является фаворитом встречи. "Старая синьора" не так часто была с мячом, однако наносила один за другим удары по воротам соперника.

Фрайбург смог выстоять до 53-й минуты. Филип Костич подал с фланга на вингера Анхеля Ди Марию, который сумел точным ударом головой отправить мяч в сетку.

Немцы после пропущенного мяча не смогли раззадориться, а вот туринцы продолжали нагружать оборону гостей. В итоге, Ювентус добыл победу с минимальным счетом, заработав преимущество перед ответным матчем.

Статистика матча Ювентус - Фрайбург в 1/8 финала Лиги Европы

Ювентус - Фрайбург 1:0
Голы: Ди Мария, 53

Ожидаемые голы (xG): 1,93 - 0,05
Владение мячом: 50% - 50%
Удары: 18 - 1
Удары в створ: 6 - 0
Фолы: 10 - 11

Ювентус: Шченсны, Алекс Сандро (Бонуччи, 23), Данило, Бремер, Куадрадо, Костич (Кин, 78), Ди Мария, Рабьо, Локателли, Миретти (Фаджоли, 46), Влахович (Кьеза, 67).

Фрайбург: Флеккен, Кюблер, Гинтер, Линхарт (Гульде, 68), Сильдийя, Гюнтер, Хефлер, Эггештайн (Кайтель, 59), Грифо, Шаллаи (Доан, 59), Хелер.

Предупреждения: Гинтер (24), Хелер (51), Бремер (72).

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