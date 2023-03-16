Фрайбург - Ювентус: обзор матча и результат игры 16.03.2023
Команды объявили 11 основных игроков.
В четверг, 16 марта, в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Европы Фрайбург примет Ювентус.
Главные тренеры немецкой и итальянской команды уже выступили с заявлениями касаемо стартовых составов.
Стартовые составы:
Фрайбург: Флеккен, Сильдийя, Гульде, Гинтер, Кюблер, Гюнтер, Хефлер, Эггештайн, Грегорич, Хелер, Доан.
Ювентус: Щенсны, Данило, Бремер, Гатти, Куадрадо, Костич, Рабьо, Локателли, Фаджоли, Кин, Влахович.
Напомним, матч 1/8 финала Лиги Европы Фрайбург - Ювентус начнется в 19:45 по Киеву.