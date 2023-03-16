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Фрайбург - Ювентус: обзор матча и результат игры 16.03.2023

Команды объявили 11 основных игроков.
Сегодня, 19:43
Фрайбург - Ювентус / Getty Images
Фрайбург - Ювентус / Getty Images

В четверг, 16 марта, в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Европы Фрайбург примет Ювентус.

Главные тренеры немецкой и итальянской команды уже выступили с заявлениями касаемо стартовых составов.

Стартовые составы:

Фрайбург: Флеккен, Сильдийя, Гульде, Гинтер, Кюблер, Гюнтер, Хефлер, Эггештайн, Грегорич, Хелер, Доан.

Ювентус: Щенсны, Данило, Бремер, Гатти, Куадрадо, Костич, Рабьо, Локателли, Фаджоли, Кин, Влахович.

Напомним, матч 1/8 финала Лиги Европы Фрайбург - Ювентус начнется в 19:45 по Киеву.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус фрайбург

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