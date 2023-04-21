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Рома - Фейеноорд 4:1: обзор матча и результат игры 20.04.2023

Римский клуб проявил характер и добыл победу в непростой ситуации.
Сегодня, 00:42
Рома - Фейеноорд / Getty Images
Рома - Фейеноорд / Getty Images

В четверг, 20 апреля, в рамках ответного матча 1/4 финала Лиги Европы Рома принимала Фейеноорд. Матч завершился победой хозяев со счетом 4:1.

С первых минут игры команды задали высокий темп, попутно настреливая друг другу по ногам. Арбитр Энтони Тейлор хоть и наказывал обе стороны за нарушение правил, однако футболисты все равно с удовольствием фолили.

Помимо нарушения правил в матче так же были и голы. Лишь во второй половине встречи римляне смогли выйти вперед. Леонардо Спинаццола точно пробил в дальний угол.

Фанаты хозяев уже видели, как их команда дожимает соперника, забивая второй мяч, однако Фейеноорд неожиданно сравнял, сел в оборону и почти добыл путевку в полуфинал турнира, Пауло Дибила вновь вывел Рому вперед.

Далее судьба команд решалась в экстра-тайме. В двух дополнительных таймах римляне переехали своего соперника, забив два гола. Таким образом, подопечные Жозе Моуринью по сумме двух встреч оказались сильнее нидерландцов и прошли в полуфинал турнира.

Статистика матча Рома - Фейеноорд 1/4 финала Лиги Европы

Рома - Фейеноорд 4:1 (4:2 - общий)
Голы: Спинаццола, 60, Дибала, 90, Эль-Шаарави, 101, Пеллегрини, 109 - Пайшао, 80

Владение мячом: 51% - 49%
Удары: 32 - 14
Удары в створ: 12 - 6
Фолы: 12 - 15
Ожидаемые голы (xG): 5.16 - 1.19

Рома: Руй Патрисиу, Смоллинг (Челик, 78), Льоренте (Рожер, 72), Манчини, Спинаццола, Залевски (Дибала, 73), Вейналдум (Эль-Шаарави, 21), Матич, Кристанте, Пеллегрини, Белотти (Абрахам, 72).

Фейеноорд: Бейло, Гертрюйда, Траунер, Ганцко, Хартман, Шиманьски, Кекчю, Виффер, Джаханбахш (Данило, 74), Идрисси (Игор Пайшао, 64), Хименес.

Предупреждения: Хартман (12), Виффер (18), Льоренте (34), Велленройтер (34), Хименес (39), Дибала (108).

Удаление: Хименес, 120+1

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома фейеноорд

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