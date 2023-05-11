Ювентус - Севилья: смотреть онлайн трансляцию матча 11.05.2023 1/2 финала Лиги Европы

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция поединка между Ювентусом и Севильей в полуфинале Лиги Европы.

В четверг, 11 мая, стартуют полуфинальные матчи Лиги Европы сезона-2022/2023, в одном из которых туринский Ювентус примет на своем поле Севилью.

Первая часть противостояния итальянской и испанской команд состоится в Турине на Ювентус Стэдиум. Стартовый свисток в поединке прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Ювентус - Севилья

Трансляция поединка 1/2 финала Лиги Европы между Ювентусом и Севильей будет доступна в этой новости 11 мая и начать смотреть ее онлайн можно с 22:00 по Киеву.

Онлайн трансляция будет проходить на платформе MEGOGO.

Ювентус оказался в Лиге Европы нынешнего сезона, провалив выступление в Лиге чемпионов, где всего с тремя очками занял третье место в группе, пропустив вперед Бенфику и ПСЖ и опередив только по дополнительным показателям Маккаби Хайфу. В предварительном раунде плей-офф ЛЕ "бьянконери" прошли Нант (1:1, 3:0), в 1/8 финала одолели Фрайбург (1:0, 2:0), а в четвертьфинале обыграли лиссабонский Спортинг (1:0, 1:1).

Севилья также выступала в Лиге чемпионов и стала третьей в квартете, где выше нее оказались Манчестер Сити и Боруссия Дортмунд, а позади остался Копенгаген. В раунде плей-офф Лиги Европы "рохибланкос" взяли верх над ПСВ (3:0, 0:2), в 1/8 финала обыграли Фенербахче (2:0, 0:1), а в 1/4 финала оказались сильнее Манчестер Юнайтед (2:2, 3:0).

В своей истории Ювентус и Севилья дважды встречались на групповом этапе Лиги чемпионов. Сейчас преимущество в личных встречах на стороне туринского клуба: две победы против одного поражения и одной ничьи.