Ювентус - Севилья 1:1 видео голов и лучших моментов матча 11.05.2023 Лиги Европы

Команды по разу отметились в воротах друг друга и теперь будут готовиться к ответной встрече в равных условиях.

Итальянский Ювентус принимал в гостях испанскую Севилью в рамках 1/2 финала Лиги Европы.

В середине первого тайма андалусийцы вышли вперед благодаря голу в исполнении Юссефа Эн Несири. Матч близился к своему завершению и победе гостей, однако уже в компенсированное арбитром время Федерико Гатти добыл для "старой синьоры" ничейный результат.

Вашему вниманию видео всех голов матча Ювентус - Севилья в полуфинале Лиги Европы:

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Ювентус - Севилья 1:1

Голы: Гатти, 90+7 - Эн Несири, 26.

Владение мячом: 59% - 41%

Удары: 7 - 13

Удары в створ: 2 - 5

Фолы: 9 - 17

Ожидаемые голы (xG): 0.94 - 1.75

Ювентус: Щесны - Данилу, Бонуччи (Гатти, 61), Алекс Сандро - Куадрадо, Миретти (Кьеза, 46), Локателли, Рабьо, Костич (Илинг, 46) - Ди Мария (Погба, 70), Влахович (Милик, 61).

Севилья: Буну - Навас, Баде, Гудель, Акунья - Фернандо, Ракитич, Окампос (Монтьель, 34), Торрес (Гомес, 73), Хиль (Ламела, 81) - Эн Несири.

Предупреждения: Рабьо, Локателли, Кьеза - Ракитич, Хиль, Баде, Ламела.

Источник: MEGOGO