Ювентус - Севилья 1:1 видео голов и лучших моментов матча 11.05.2023 Лиги Европы
Итальянский Ювентус принимал в гостях испанскую Севилью в рамках 1/2 финала Лиги Европы.
В середине первого тайма андалусийцы вышли вперед благодаря голу в исполнении Юссефа Эн Несири. Матч близился к своему завершению и победе гостей, однако уже в компенсированное арбитром время Федерико Гатти добыл для "старой синьоры" ничейный результат.
Вашему вниманию видео всех голов матча Ювентус - Севилья в полуфинале Лиги Европы:
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Ювентус - Севилья 1:1
Голы: Гатти, 90+7 - Эн Несири, 26.
Владение мячом: 59% - 41%
Удары: 7 - 13
Удары в створ: 2 - 5
Фолы: 9 - 17
Ожидаемые голы (xG): 0.94 - 1.75
Ювентус: Щесны - Данилу, Бонуччи (Гатти, 61), Алекс Сандро - Куадрадо, Миретти (Кьеза, 46), Локателли, Рабьо, Костич (Илинг, 46) - Ди Мария (Погба, 70), Влахович (Милик, 61).
Севилья: Буну - Навас, Баде, Гудель, Акунья - Фернандо, Ракитич, Окампос (Монтьель, 34), Торрес (Гомес, 73), Хиль (Ламела, 81) - Эн Несири.
Предупреждения: Рабьо, Локателли, Кьеза - Ракитич, Хиль, Баде, Ламела.
Источник: MEGOGO