Игроки и фанаты Вест Хэма отбили атаку "фанатов" АЗ после полуфинала Лиги Европы

В четверг, 18 мая, Вест Хэм в рамках ответного матча полуфинала Лиги конференций на выезде обыграл АЗ Алкмар (1:0), благодаря чему пробился в финал турнира.

Однако сразу после финального свистка началось настоящее сумасшествие.

Нидерландские так называемые фанаты будто сорвались с цепи, сломали ограждение и полезли на гостевой сектор.

Удивительно, но атаку нидерландцев сдержали всего два человека, одним из которых был известный фанат "молотобойцев" под прозвищем "Ноллси". Он не только получил по лицу, но и сам неоднократно осыпал атакующих ударами. "Ноллси" сумел защитить девушку Тило Керера, которая сидела рядом с ним на трибуне.

Couple of West Ham fans holding off AZ Alkmaar from entering the corporate area where other West Ham families were as well as players family and friends #whu #whufc pic.twitter.com/WsUQFMNkr4 — Football Away Days (@footyawayday) May 19, 2023

Knollsy the legend. Stopped the home fans from getting to the players’ families. Give him a ticket for the final @WestHam @WestHamHelp @AwayDays_ #COYI pic.twitter.com/Rs8RhTvU1m — freddie bonfanti (@freddiebonfa) May 18, 2023

Стоит отметить, что и футболисты Вест Хэма без всякой доли сомнений полезли на помощь. Как оказалось, именно на трибуне, которую атаковали нидерландцы, находились семьи и друзья игроков английского коллектива.

Особенно отметился Лукас Пакета, которого пытались сдержать сразу несколько человек.

West Ham players fighting AZ fans & stewards to protect their families 🤯🥊



pic.twitter.com/usSlqPMaw7 — Barstool Football (@StoolFootball) May 18, 2023

И пока одни игроки пытались просигнализировать своим близким, чтобы те убрались подальше от драки, другие были в ярости от стюардов и полиции, которые практически ничего не делали.

West Ham players clashing with AZ stewards because their families were being harassed by AZ fans in the stands! 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿👊 pic.twitter.com/7nUFp0lLWX — Football Fights (@footbalIfights) May 18, 2023

В финале Лиги конференций Вест Хэм сыграет с Фиорентиной, которая в дополнительное время вырвала победу у Базеля.