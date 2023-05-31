Моуринью: Для Севильи финал Лиги Европы - обычное дело, для Ромы - нечто экстраординарное

Главный тренер Ромы Жозе Моуринью высказался перед финалом Лиги Европы.

"Мы проделали долгий путь, в отличие от нашего соперника, попавшего сюда из Лиги чемпионов. Мы провели 14 матчей, чтобы оказаться здесь, и, несомненно, заслужили финал. Наступает наше время.

Я бы сказал, что история на поле не выходит, хотя мой коллега считает иначе. Севилья считает, что благодаря истории имеет преимущество, и мы это уважаем. Но мы заслужили место в финале. Для них финал Лиги Европы – обычное дело, для нас – нечто экстраординарное. Для них финал еврокубков – это как матч чемпионата, для нас – историческое событие.

В клубе не хотят, чтобы я отвечал, но там знают, чего я хочу. Ситуация отличается от той, что была в Интере. Тогда я еще не подписал контракт с Реалом, но все уже было подготовлено. Сейчас же у меня нет вообще никаких контактов с другими клубами. Я думаю о завтрашнем дне, о том, чего мы хотим добиться.

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Бюджет Севильи отличается от нашего. За нас играют футболисты, которые выступали во второй команде в прошлом сезоне.

У меня было больше возможностей поработать в еврокубках, чем у Мендилибара, но он того же поколения, что и я, так что мы на равных. Футболисты тоже одного уровня. У игроков Севильи больше опыта, но мы играем в таком составе уже два года", – сказал Моуринью в интервью Football Italia.

Напомним, в среду, 31 мая, состоится финал Лиги Европы. В решающей игре сыграют Рома и Севилья.