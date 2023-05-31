iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Моуринью: Для Севильи финал Лиги Европы - обычное дело, для Ромы - нечто экстраординарное

Португалец сравнил две команды.
Сегодня, 10:50
Жозе Моуринью / Getty Images
Жозе Моуринью / Getty Images

Главный тренер Ромы Жозе Моуринью высказался перед финалом Лиги Европы.

"Мы проделали долгий путь, в отличие от нашего соперника, попавшего сюда из Лиги чемпионов. Мы провели 14 матчей, чтобы оказаться здесь, и, несомненно, заслужили финал. Наступает наше время.

Я бы сказал, что история на поле не выходит, хотя мой коллега считает иначе. Севилья считает, что благодаря истории имеет преимущество, и мы это уважаем. Но мы заслужили место в финале. Для них финал Лиги Европы – обычное дело, для нас – нечто экстраординарное. Для них финал еврокубков – это как матч чемпионата, для нас – историческое событие.

В клубе не хотят, чтобы я отвечал, но там знают, чего я хочу. Ситуация отличается от той, что была в Интере. Тогда я еще не подписал контракт с Реалом, но все уже было подготовлено. Сейчас же у меня нет вообще никаких контактов с другими клубами. Я думаю о завтрашнем дне, о том, чего мы хотим добиться.

Читай также: Непобедимый Моуринью vs непобедимая Севилья: кто впервые проиграет в финале Еврокубка

Бюджет Севильи отличается от нашего. За нас играют футболисты, которые выступали во второй команде в прошлом сезоне.

У меня было больше возможностей поработать в еврокубках, чем у Мендилибара, но он того же поколения, что и я, так что мы на равных. Футболисты тоже одного уровня. У игроков Севильи больше опыта, но мы играем в таком составе уже два года", – сказал Моуринью в интервью Football Italia.

Напомним, в среду, 31 мая, состоится финал Лиги Европы. В решающей игре сыграют Рома и Севилья.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома Жозе Моуринью

Статьи по теме

"Самый сложный соперник": Тренер Севильи высказался об оппоненте в финале Лиги Европы "Самый сложный соперник": Тренер Севильи высказался об оппоненте в финале Лиги Европы
"Мы в равных условиях": Моуринью оценил шансы Ромы в финале Лиги Европы с Севильей "Мы в равных условиях": Моуринью оценил шансы Ромы в финале Лиги Европы с Севильей
Моуринью рассказал, кому подарит победу Ромы в Лиге Европы Моуринью рассказал, кому подарит победу Ромы в Лиге Европы
Новые формы футбольных команд на следующий сезон Новые формы футбольных команд на следующий сезон
Помочь журналистам

Видео

Ювентус - Милан 0:1 Видео гола и лучших моментов матча чемпионата Италии
Ювентус - Милан 0:1 Видео гола и лучших моментов матча чемпионата Италии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Свитолина вернулся в ТОП-200
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас первая ракетка мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров

Последние новости

Европа11:35
Новые формы футбольных команд на следующий сезон
Европа11:29
Месси переживает из-за отсутствия предложения от Барселоны
Европа11:20
ПСЖ представил новую домашнею форму
Бокс10:55
"Он покорит легкий вес": Лопес назвал лучшего боксера дивизиона Ломаченко
Лига Европы10:50
Моуринью: Для Севильи финал Лиги Европы - обычное дело, для Ромы - нечто экстраординарное
Футбол10:30
Чемпионат мира U20: США разгромили Новую Зеландию в 1/8 финала, Израиль прошел дальше
Европа10:24
Экс-тренер Челси может возглавить середняк АПЛ
Теннис10:20
Ролан Гаррос (ATP): Рууд прошел дальше, второй сеяный вылетел
Европа09:55
В Челси определились с судьбой Закарии
Теннис09:50
Ролан Гаррос (WTA): Калинина вылетела, Цуренко и Швентек вышли во второй круг
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK