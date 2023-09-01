Заря - Славия 2:1 видео голов и лучших моментов матча Лиги Европы 31.08.2023

"Черно-белые" были близки к тому, чтобы совершить камбек и завоевать место на групповом этапе турнира.

Луганская Заря встречалась с пражской Славией в рамках ответного матча раунда плей-офф Лиги Европы.

Несмотря на поражение 0:2 в первой игре, луганская команда продемонстрировала характер и вернулась в борьбу за место на групповой стадии турнира.

Это стало возможным благодаря голам Даниила Алефиренко и Дениса Антюха в первом тайме. Однако, к сожалению, "черно-белые" немного не дотянули до дополнительного времени.

За десять минут до конца матча Матей Юрасек отыграл один мяч, чего было достаточно Славии, чтобы победить по итогу двухматчевого противостояния.

Вашему вниманию видео всех голов матча Заря - Славия в квалификации Лиги Европы:

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Заря - Славия 2:1 (по сумме двух встреч 2:3)

Голы: Алефиренко, 32, Антюх, 41 - Юрасек, 83.

Владение мячом: 38% - 62%

Удары: 5 - 6

Удары в створ: 3 - 4

Фолы: 10 - 11

Атаки: 76 - 102

Заря: Турбаевский - Кирюханцев, Джордан, Батагов, Снурницын, Вантух - Алефиренко (Волошин, 67), Мишнев (Чурко, 81), Яцык (Дришлюк, 46), Антюх (Горбач, 81) - Герреро.

Славия: Коларж - Масопуст, Огбу (Шевчик, 46), Влчек, Провод (Томич, 81) - Голеш, Дорли, Доудера (Юрасек, 46), Зафейрис, Шранц (Тиджани, 73) - ван Бюрен (Юречка, 56).

Предупреждение: Снурницын.

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