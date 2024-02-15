Фейеноорд - Рома 1:1 видео голов и лучших моментов матча Лиги Европы 15.02.2024

Команды по разу отличились в воротах друг друга, проведя одинаковые атаки.

В четверг, 15 февраля, в Роттердаме в рамках 1/16 финала Лиги Европы состоялся поединок, в котором сошлись Фейеноорд и Рома.

В добавленное к первому тайму время хозяева поля вышли вперед, благодаря голу Игора Пайшана.

Но в середине второй половины точный удар головой в исполнении Ромелу Лукаку восстановил паритет и, как оказалось, установил окончательный счет встречи.

Вашему вниманию видео всех голов матча Фейеноорд - Рома в Лиге Европы:

Читай также: Шахтар в напряженном матче вырвал ничью у Марселя

Фейеноорд - Рома 1:1

Голы: Пайшан, 45+1 - Лукаку, 67.

Ожидаемые голы (xG): 1,23 - 0,81

Владение мячом: 53% - 47%

Удары: 16 - 13

Удары в створ: 4 - 5

Фолы: 10 - 11

Фейеноорд: Велленройтер - Ньювкоп (Рид, 78), Белен, Ганцко, Гартман - Стенгс (Иванушец, 71), Зерруки, Виффер - Минтех (Лингр, 63), Уэда (Хименес, 63), Пайшан (Миламбо, 78).

Рома: Свилар - Карсдорп (Челик, 80), Льоренте, Манчини, Спинаццола - Бове (Кристанте, 87), Паредес, Пеллегрини - Дибала (Бальданци, 87), Лукаку, Залевски (Эль-Шаарави, 63).

Предупреждения: Белен, Минтех, Стенгс - Льоренте, Бове.

Источник: MEGOGO

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!