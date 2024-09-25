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Шовковский: Для украинских и скандинавских команд новый формат еврокубков - неудобный

Украинский специалист поделился мыслями накануне старта в основном этапе еврокубков.
Сегодня, 00:59
Александр Шовковский / FC Dynamo Kyiv
Александр Шовковский / FC Dynamo Kyiv

Рулевой киевского Динамо Александр Шовковский поделился мыслями о грядущей игре с Лацио.

По словам украинского специалиста, новый формат Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций интересен, но неудобен для наших команд.

«В общем, это мой первый опыт выступлений в европейских турнирах в качестве главного тренера, поэтому я не знаю, как было в предыдущие разы. Но этот формат, бесспорно, очень интересный, много высказываний уже было по этому поводу, в том числе относительно больших нагрузок, которые ложатся на футболистов, которые не только защищают цвета своих клубов, но и выступают за свои национальные сборные. И мы уже имеем отголоски того, что этот график очень сложный, и игроки просто не имеют достаточно времени на восстановление.

К этому надо добавить, что для нашей команды, так же и для скандинавских стран, этот формат довольно неудобен, потому что в январе команды еще не играют матчи в своих национальных чемпионатах. Это тоже дает дополнительные нагрузки и сложности, также не нужно забывать о проблемах, связанных с нашей логистикой в связи с ситуацией, происходящей в нашей стране. Но при этом очень интересно посмотреть, как будет воплощаться в жизнь этот новый формат. Будет больше матчей против команд, исповедующих разные стили, и Лацио - команда, представляющая одну из сильнейших лиг Европы, и борющаяся в ней за самые высокие места. В нынешнем сезоне римляне дважды выиграли, дважды проиграли и однажды сыграли вничью на внутренней арене.

Мы следим за их выступлениями, и завтра ожидаем интересный матч».

Наставник «бело-синих» также высказался о проблемах Лацио в обороне, в частности, о том, что римляне часто пропускают в начале встречи.

«Во всех матчах, которые Лацио сыграл в Серии А, они в каждом забивали, но при этом в каждом пропускали. В последнем матче это были два пенальти, и за последними нововведениями в правилах можно много дискутировать, были ли они вообще. Но для нас в первую очередь важно, как команда строит свою игру в обороне, в атаке, какие сильные стороны команды, какие слабые. Мы это доносим до наших игроков, от этого и строим свою стратегию.

Также вы должны понимать, что ситуация в нашей стране добавляет нам сложностей. Мы посчитали, что с момента выезда с клубной базы и до прибытия в отель в Гамбурге прошло 19 часов.

Лацио пропускает в первые 15 минут? То есть вы считаете, что после 15 минут игра завершается? (улыбается) Мы ожидаем интересную игру, от которой, надеюсь, получат удовольствие болельщики. Нужно сохранять концентрацию на протяжении всей игры - как в течение 90 минут, так и компенсированного времени», сказал Шовковский.

Матч Динамо - Лацио состоится сегодня, 25 сентября, в 22:00. На нашем сайте будет онл

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Шовковский

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