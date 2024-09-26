Шапаренко: Игроки Лацио показали нам, как нужно завершать атаки

Украинец отметил, с какой эффективностью римляне реализовывали свои моменты.

Динамо неудачно стартовало в Лиге Европы, разгромно уступив Лацио со счетом 0:3.

После матча хавбек "бело-синих" Николай Шапаренко рассказал, в чем было главное различие двух команд

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"Все решало качество действий в завершающей стадии. У соперника было три момента в первом тайме - они их реализовали и показали нам, как нужно завершать атаки".

"Всем ясно, что есть разница между чемпионатом Украины и еврокубками. Лацио - одна из лучших команды Италии, качественные игроки, конечно, чувствуется уровень", - приводит слова украинца FootballHub.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей Лиги Европы сезона-2024/25.

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