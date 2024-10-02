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Футбол

Два лидера Динамо не сыграют против Хоффенхайма

Тренер "бело-синих" Александр Шовковский рассказал о кадровых потерях перед поединком Лиги Европы.
Вчера, 22:58
Динамо встретится с Хоффенхаймом / Getty Images
Динамо встретится с Хоффенхаймом / Getty Images

Главный тренер Динамо Александр Шовковский высказался о ситуации в команде перед матчем второго тура основной стадии Лиги Европы против Хоффенхайма.

По его словам, в поединке с немецкой командой из-за повреждений не смогут принять участие два лидера "бело-синих" Андрей Ярмоленко и Виталий Буяльский.

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"Что касается непосредственно игроков, которые готовятся к игре, то есть определенные проблемы. В частности, в Киеве остался Максим Брагару, который не будет играть завтра из-за дисквалификации, полученной за красную карточку в матче с Лацио.

Также есть небольшие повреждения у Андрея Ярмоленко и Виталия Буяльского, которые не позволят им сыграть против Хоффенхайма. Они также остались дома, чтобы восстанавливаться и готовиться к следующим матчам. Все остальные игроки готовятся в штатном режиме и готовы выйти завтра на поле", - приводит слова Шовковского официальный сайт киевского клуба.

Напомним, что матч Лиги Европы Хоффенхайм - Динамо состоится в четверг, 3 октября, и начнется в 19:45 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Хоффенхайм - Динамо.

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