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Шовковский - о поражении от Хоффенхайма: Если вы хотите услышать анализ, то мне понадобится полчаса

Наставник киевлян не стал детально разбирать неудачное выступление в матче Лиги Европы.
Вчера, 22:55
Александр Шовковский / Getty Images
Александр Шовковский / Getty Images

Наставник киевского Динамо Александр Шовковский пообщался с журналистами после игры против Хоффенхайма в Лиге Европы.

По словам украинского специалиста, чтобы полноценно проанализировать поражение ему необходимо не менее 30 минут.

«Почему мы проиграли? Если вам нужен короткий ответ, то мы пропустили дважды и не забили ни одного гола.  Если вы хотите анализ, то мне понадобится полчаса.»

Также Шовковский отметил, что киевлянам тяжело из-за войны в Украине, но они попытаются улучшить выступления в следующих матчах.

«Для нас быть здесь - большой успех. Мы играем против команд с одними из лучших игроков в мире. Мы готовимся ко всем играм и делаем все возможное, чтобы совершенствоваться. Но вы также должны понимать, что в нашей стране речь идет речь не о футболе.

Мы делаем все возможное, и это замечательно, что мы можем получить этот опыт игры против команды из одной из пяти лучших лиг Европы. Это очень хорошая команда, и мы постараемся сделать все возможное, чтобы быть лучшими в наших следующих играх Лиги Европы», - резюмировал наставник „бело-синих“.

Отметим, что после двух туров у киевлян ни одного очка и ни одного забитого гола в рамках Лиги Европы.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лига европы хоффенхайм Александр Шовковский

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