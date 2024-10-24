Добро пожаловать в Стамбул: фанаты Фенербахче атаковали фанатов Манчестер Юнайтед

В четверг, 24 октября, в Стамбуле пройдет матч третьего тура основной части Лиги Европы между Фенербахче и Манчестер Юнайтед.

Эта встреча обещала быть жаркой, так как в составе "желтых канареек" выступают экс-манкунианцы Фред и Софьян Амрабат, еще и под руководством Жозе Моуринью, который провел на Олд Траффорд чуть более двух лет.

Но турецкие фанаты решили, что такого накала страстей будет мало, а потому они атаковали англичан, которые прилетели в Турцию на этот поединок.

Man United fans being attacked out in Istanbul last night.



Not good to see this, stay safe out there. pic.twitter.com/nYuhaYTeOm — Football Away Days (@AwayDays_) October 24, 2024

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В одном их постов в Instagram группа турецких хулиганов поделилась фотографией, на которой они стоят на улице, некоторые на мотоциклах, с подписью: "Первый удар в драке... Манчестер теперь действительно КРАСНЫЙ : )".

"Около 50 из них набросились на нас (группу из пяти человек). Один парень шел за мной по улице и делал вид, что помогает, а потом ударил меня в челюсть", - цитирует одного из фанатов МЮ StrettyNews.

Отдельно сообщается об инциденте, когда 20 фанатов Фенербахче набросились на меньшую группу "красных дьяволов", бросая в их сторону бутылки и желая спровоцировать новые беспорядки.

Буйство турецких фанатов не является чем-то необычным. Напомним, что в марте этого года футболисты Фенербахче устроили драку с фанатами Трабзонспора, которые выбежали на футбольное поле сразу после финального свистка.

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