Добро пожаловать в Стамбул: фанаты Фенербахче атаковали фанатов Манчестер Юнайтед

В четверг, 24 октября, в Стамбуле пройдет матч третьего тура основной части Лиги Европы между Фенербахче и Манчестер Юнайтед.

Эта встреча обещала быть жаркой, так как в составе "желтых канареек" выступают экс-манкунианцы Фред и Софьян Амрабат, еще и под руководством Жозе Моуринью, который провел на Олд Траффорд чуть более двух лет.

Но турецкие фанаты решили, что такого накала страстей будет мало, а потому они атаковали англичан, которые прилетели в Турцию на этот поединок.

Man United fans being attacked out in Istanbul last night.



Not good to see this, stay safe out there. pic.twitter.com/nYuhaYTeOm