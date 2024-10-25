"Могли закрыть игру еще в первом тайме": Полузащитник Ромы оценил матч с Динамо

Полузащитник Ромы Томмазо Бальданци поделился впечатлениями от победы над Динамо в матче третьего тура основного этапа Лиги Европы.

По мнению игрока, его команда могла обыграть соперника и более убедительно, чем 1:0.

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"Я думаю, что мы провели отличный матч против Динамо. Мы могли забить больше голов, могли закрыть игру раньше, еще в первом тайме. Даже во втором мы справились хорошо в конце игры. Мы можем радоваться, потому что нам нужны были три очка, и мы их взяли.

Мы хорошо двигались, как просил нас тренер. Артем очень хорошо сыграл и подарил нам эту радость, мы счастливы. Думаю, мы могли забить раньше, но то, что нам удалось не пропустить в последние минуты, как это было с Атлетиком, несомненно свидетельствует, что это менталитет, над которым мы работаем", - приводит слова Бальданци TMW со ссылкой на Sky.

Напомним, на ISPORT доступно видео гола и лучших моментов матча Рома - Динамо (1:0).

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