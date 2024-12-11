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"Очень сильная команда": Караваев оценил ближайшего соперника Динамо в Лиге Европы

Игрок "бело-синих" поделился ожиданиями от будущего противостояния с Реал Сосьедадом.
Сегодня, 19:59
Александр Караваев / Getty Images
Александр Караваев / Getty Images

Универсал Динамо Александр Караваев прокомментировал предстоящий матч шестого тура основной стадии Лиги Европы против Реал Сосьедада.

По его словам, испанский коллектив является сложным соперником, но команда его изучила и постарается продемонстрировать свои преимущества во время поединка.

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"Настроение позитивное, боевое, потому что для нас каждая игра - как праздник. Готовимся должным образом и ждем завтрашней игры.

Мы уже смотрели матчи соперника на теоретических занятиях, тренерский штаб показал нам действия игроков Динамо в атаке и обороне. Сделали выводы. Очень сильная команда в плане индивидуальных технических качеств, очень хорошие игроки плюс хорошо подкована в командных действиях. Но мы разобрали, посмотрели, где можем сыграть на своих сильных качествах, потому ждем завтрашней игры, чтобы это продемонстрировать на поле.

Мы должны показывать свои лучшие качества как команда в целом и каждый футболист индивидуально на своей позиции. Это международный опыт против оппонентов, играющих в топ-чемпионатах. И ты на фоне таких команд проверяешь себя. Можно сказать, это хороший экзамен для нас", - приводит слова Караваева официальный сайт Динамо.

Напомним, что матч Лиги Европы Реал Сосьедад - Динамо состоится в четверг, 12 декабря, и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что матч Реал Сосьедад - Динамо обслужит арбитр, который еще не пересекался с украинскими командами.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев Реал Сосьедад Александр Караваев

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